Девять баз НАТО созданы на Украине, что противоречит конституции страны. Об этом сообщил военный обозреватель Виктор Баранец в интервью «Комсомольской правде».

Формально создать иностранную военную базу на территории Украины невозможно, это запрещено 17 статьей главного закона страны. Однако, данный запрет распространяется только на войска с постоянной дислокацией.

Власти в Киеве использовали эту юридическую уловку, чтобы дать возможность находиться на Украине представителям Североатлантического альянса.

«Когда-то такое можно было себе представить только в параноидальных фантазиях. А сегодня — уже нельзя исключать из реальности. <…> Флаг США пестрит во многих местах Украины, где дислоцируются американские военные объекты — разного рода «учебные центры» и «полигоны», — сказал Баранец.

Эксперт назвал самой крупной базой НАТО Яворовский военный полигон, в 30 км от Львова. На нем построили военную инфраструктуру и разместили 300 американских инструкторов.

«Формально полигон принадлежит Украине, но фактически — давно превратился в военную базу передового присутствия НАТО. Военные США здесь — на правах хозяев», — прокомментировал эксперт.

Также американские базы появились в Николаевской, Херсонской, Черниговской, Ровенской областях. Специализация «учебных центров» обширна: от обучения солдат ВСУ диверсионным действиям до отработки межвидового взаимодействия войск Альянса.

Помимо американцев, активны английские военные, которые провели обследование акватории в порту Южный, около Одессы. В будущем там планируется создать полноценную военно-морскую базу королевского флота.

Военный обозреватель считает, что список будет дальше пополняться.

Напомним, что во время рабочего визита главы Пентагона Ллойда Остина в Киев, американские самолеты курсировали над акваторией Черного моря вблизи российской границы.