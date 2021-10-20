Уровень заболеваемости COVID-19 увеличился в 35 регионах России

В 35 российских субъектах зафиксирован рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди пациентов всех возрастных групп. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

По ее словам, среди тех регионов, где занято 95% коек для больных с коронавирусом, Ставрополье, Адыгея, Челябинская, Орловская, Амурская, Самарская, Саратовская области.

В столичном регионе, Туве, Чечне, Петербурге, Чукотке, Карелии и Белгородской области успешно формируется коллективный иммунитет. Хуже всего ситуация с распространением COVID-19 обстоит в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Камчатке, Татарстане, Томской области, Ставрополье, Карачаево-Черкесии, Адыгее, а также в Челябинской области.