Голикова призвала россиян отказаться от поездок в другие регионы

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что сейчас не рекомендуется ездить в другие регионы страны из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Ситуация с распространением коронавируса в России усложняется из-за несоблюдения ограничительных мер и недостаточных темпов вакцинации населения, считает представитель правительства. По ее словам, в 18 регионах страны зафиксирована критическая смертность от COVID-19, в 35 субъектах растет заболеваемость среди пациентов всех возрастов.

Голикова в очередной раз призвала россиян соблюдать требования Роспотребнадзора и пользоваться индивидуальными средствами защиты — масками и перчатками. Лучше всего сократить контакты с окружающими и отказаться от поездок по стране.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства объявил дни с 23 октября по 7 ноября нерабочими. Власти надеются данными мерами остановить распространение вируса.