Россияне уйдут на вынужденные выходные с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с COVID-19

Глава российского государства Владимир Путин одобрил введение нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране. Свою позицию президент озвучил в ходе заседания Кабмина 20 октября.

Днем ранее с инициативой введения выходных дней в первую неделю ноября выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Она считает, что такого рода «пауза» позволит немного стабилизировать ситуацию с ростом заболеваемости в стране.

На сегодняшний день за последние сутки в России зафиксировали 34 073 факта заражения COVID-19. Ситуация с ежедневно выявляемым числом заболевших в 35 субъектах страны вызывает особые опасения у федеральных властей.