Владимир Путин заявил, что картина с коронавирусом ясна

Президент России Владимир Путин ознакомился с данными по заболеваемости COVID-19 в России и в мире. Глава государства подчеркнул, что в целом складывается ясная ситуация с распространением заболевания.

Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Темой обсуждения стала ситуация с распространением коронавируса в регионах страны в граничащих с Россией государствах. Президент изучил последние данные.

«Сейчас смотрел последние цифры. И у нас в стране, и применительно к отдельным регионам, и у наших соседей за рубежом. В целом, картина ясная», — заявил Владимир Путин.

Также глава государства обратился к заместителю председателя Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяне Голиковой. В связи с распространением коронавируса она предложила ввести на фоне пандемии нерабочие дни.