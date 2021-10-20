Шутка Норкина про депутатов Вассермана и Певцова рассмешила зрителей «Места встречи»

Журналист и ведущий общественно-политического ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин в очередном выпуске программы обсудил с экспертами обновленный состав Госдумы VIII созыва.

Конечно, главной обсуждаемой персоной стал публицист и эрудит Анатолий Вассерман, который совсем недавно почувствовал себя в роли народного избранника.

По мнению Норкина, новоиспеченный депутат склонен к чрезмерной неторопливости, так как привык продумывать каждое слово, прежде, чем что-то сказать. Такой подход, опасается ведущий, может привести серьезным затягиваниям заседаний ГД.

Ведущий напомнил о жалобе Вассермана на слишком раннее время работы Госдумы — эрудита расстроило, что многие парламентарии, и он, в том числе, не высыпаются. Однако, отметил журналист, как бы из-за медлительности любителя жилеток не пришлось переносить заседания на еще более раннее время.

«Он говорит очень медленно, очень вдумчиво про то, что надо сократить количество лет, чтобы в школе обучаться. Он эту фразу произносил минуты две. <…> Если Анатолий Вассерман будет выступать так, как он выступал сейчас, то заседания надо начинать в восемь утра, потому что иначе они никогда не закончат», — пошутил Норкин.

Внимание телеведущего захватила и другая знаменитость, попавшая в этом году в Госдуму. Норкин отметил народного артиста России Дмитрия Певцова, который не единожды признавался, что считает Иосифа Сталина величайшим человеком в истории страны.

Один из приглашенных на эфир экспертов припомнил слова Певцова о плачевном уровне российской культуры, и задал вопрос о его персональной ответственности за это.

«Это явно не по его вине. Он же не занимался политикой в этой области. Это направление развития культуры — это же не он ее в *** направил. Почему нельзя с этого начинать? Вы говорите, что есть запрос на Певцова. Значит, есть запрос на то, чтобы культуру оттуда вытащили. И Дмитрий Анатольевич Певцов будет это делать», — ответил Норкин.

Ироничные замечания телеведущего традиционно повеселили гостей и экспертов студии. Некоторые гости прямого эфира в след напомнили, что на всероссийскую известность Певцова повлияло его участие в сериале «Бандитский Петербург», однако его экранный персонаж едва ли найдет отражение на посту нардепа.