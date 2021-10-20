Нерабочие дни в самых сложных регионах России могут начаться с 23 октября

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила президенту Владимиру Путину ввести с 23 октября нерабочие дни для тех регионов страны, в которых ситуация с коронавирусной инфекцией является наиболее сложной.

Для остальных субъектов, где обстановка с коронавирусом стабилизирована, предлагается ввести данную меру с 30 октября по 7 ноября.

Накануне Татьяна Голикова рассказала о том, что в 35 регионах страны зафиксирован рост заболеваемости COVID-19 среди пациентов всех возрастных групп, сообщало Федеральное агентство новостей.