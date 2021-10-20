Телеведущий Андрей Норкин посетит пресс-клуб «Петербургский уикенд»

Журналист, теле- и радиоведущий Андрей Норкин примет участие в пресс-клубе «Петербургский уикенд» и обсудит с коллегами важные вопросы актуальной повестки.

Пресс-клуб «Петербургский уикенд» проведет заседание 30 октября в 13:00. Журналисты и политики обсудят новый локдаун из-за пандемии и его влияние на экономику России, а также новые правила посещения общественных мест, темпы вакцинации и другие вопросы.

Медиацентр «Патриот» приглашает журналистов обсудить темы с Андреем Норкиным, а после официальной части можно продолжить обсуждение за чашкой чая или кофе. Есть возможность задать вопросы заранее в WhatsApp +7 900 621 60 38. Прямой эфир пресс-клуба «Петербургский уикенд» можно будет посмотреть по этой ссылке.