Энергетик Гривач рассказал о намерении Украины подорвать энергетический рынок Европы

«Нафтогаз Украины» подал заявку на участие в сертификации газопровода «Северный поток — 2», сообщает местное издание Факти. Компания намеревается доказать, что российский проект якобы нарушает европейское законодательство, а «Газпром» ограничивает конкуренцию в ЕС.

Этот ход лишь доказывает стремление самой же Украины выиграть конкурентную борьбу «неконкурентными методами», считает замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По его мнению, подобные выпады в сторону «СП-2» в будущем могут сыграть против Киева.

«Я бы расценивал это как продолжение политики троллинга. Они до этого заявляли, что предлагают себя в качестве оператора «Северного потока — 2». Это не конструктивное поведение, которое уже все больше и больше раздражает европейцев, мы-то привыкли. Украинские товарищи сами роют яму, в которую в итоге угодят», – констатировал энергетик.

Гривач считает, что из-за «болтовни» украинских чиновников действительно важные вопросы остаются за кадром. В этой связи эксперт посоветовал Киеву сосредоточиться на собственной газотранспортной системе (ГТС).

Причем администрации Зеленского необходимо не только продемонстрировать готовность к диалогу с Россией для продления транзита через Украину после 2024 года, но и обратить внимание на физическое состояние ГТС, которая изнашивается и требует инвестиций, чтобы не терять мощностей.

«И может оказаться так, что Европе будут требоваться дополнительные объемы газа, которые можно будет поставлять через Украину, а сама систему будет не очень готова к этому», — отметил собеседник «ПС».

Специалист по энергетике считает, что даже если «Нафтогаз» и привлекут к сертификации «СП-2», то ничего нового из того, что уже знают европейские регуляторы, сказать украинцы не смогут. Точно также, как и польская компания PGNiG, которая накануне уже получила право участвовать в процессе.

При этом Гривач отметил, что PGNiG в отличие от «Нафтогаза» является государственной компанией Евросоюза, который в свою очередь формирует единый рынок газа и привлекает поляков в качестве третьих лиц. Вполне справедливо, учитывая, что Польша является частью ЕС. А вот на каком основании в процесс хочет вмешаться Украина — вопрос открытый.

«В целом это поведение [Украины] неконструктивное, и оно направлено не на то, чтобы улучшить ситуацию с поставками газа в Европу, улучшить безопасность рынка, а на то, чтобы его подорвать и подчеркнуть значимость украинского транзита за счет других маршрутов», — резюмировал Гривач.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, экономист Александр Разуваев в свою очередь коротко назвал украинцев «хабалами». А после добавил, что некогда братский народ напрочь лишился «экономической логики».

«Я считаю, что у них просто такая манера поведения. Достали они своей манерой всех: и Европу, и Россию. Они пытаются выпендриваться, но никакого отношения к "Северному потоку — 2" не имеют», — подчеркнул собеседник «ПС».

Экономист не видит ни единой предпосылки к тому, что «Северный поток — 2» может не пройти процедуру сертификации. Как минимум потому, что дефицит газа в Европе, как и соблазн западных стран поскорее выбраться из энергетического кризиса очень велик.