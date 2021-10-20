Аудитория The Wall Street Journal признала «мазохизм» Запада в газовом вопросе

Запад своими руками привел президента России Владимира Путина к триумфу в «газовой войне», считают авторы газеты The Wall Street Journal. Читатели издания согласились доводами журналистов.

Аналитики признали, что Европа сама загнала себя в ловушку, когда погналась за «зеленой» альтернативой. Это привело к взлету тарифов на электроэнергию, благодаря чему многие предприятия оказались на грани банкротства.

Журналисты подчеркнули, что Россия может прийти на помощь и повысить напор в газовой трубе, однако западным странам необходимо пойти на некоторые политические уступки. По их мнению, сейчас Запад занимается «самовредительством и энергетическим мазохизмом». Кроме того, президент США Джо Байден намерен присоединиться к европейским странам и забыть про энергетическую безопасность.

Аудитория газеты согласилась с аналитиками и добавила, что Запад сам себя убьет из-за нежелания признавать собственные ошибки. По мнению комментаторов, Путин оказался умнее и проницательнее западных политиков.

«Байден и его команда должны очнуться, пока не поздно. Но шансов на это ноль», — написал один из пользователей Сети.

«Все это "благодаря" зеленым фанатикам. А поскольку к ним присоединился Байден, американский народ теперь знает, за кого голосовать в день выборов (речь идет о выборах в Конгресс США. — Прим. ред.) в 2022 году», — добавил Gary Jarmin.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о возможной встрече Владимира Путина с Джо Байденом. Событие состоится в «том или ином формате» до конца 2021 года.