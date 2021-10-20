Селиванов: Украина решила отомстить ОБСЕ после отчета ООН о действиях ВСУ

Киев своими действиями подтвердил, что Украина представляет собой террористическое государство, то есть выводы, представленные в недавнем отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Об этом в материале для сайта РЕН.тв пишет политолог и общественный деятель Алексей Селиванов, комментируя захват диверсионной группой спецназа СБУ наблюдателя СЦКК (Совместного центра по контролю и координации за режимом прекращения огня в Донбассе) от Луганской Народной Республики Андрея Косяка 13 ноября.

Как отмечает эксперт, ранее Киев, когда это было ему выгодно признавал, что в состав созданного в рамках Минских соглашений еще в сентябре 2014 года СЦКК, помимо мониторинговой миссии ОБСЕ и представителей ВСУ, входят также и представители республик Донбасса. Например, они признавали полномочия луганских и донецких наблюдателей СЦКК во время обменов пленными. Однако, в любой момент и без объяснения причин они могли перестать их признавать, и, как в данном случае, вдруг объявить наблюдателя ЛНР «русским шпионом».

«Это, кстати, подчеркивает неадекватность украинских пропагандистов. Мы живем в XXI веке, и сегодня любой беспилотник с высоты птичьего полета намного успешнее разведает позиции, чем даже самый глазастый боец, не умеющий летать», — пишет Селиванов.

По его словам, захват представителя Луганской Народной Республики был проведен Службой безопасности Украины, как спецоперация подразделения «Альфа» - это было полностью намеренное и спланированное действие.

Украинская диверсионная группа зашла на нейтральную полосу именно с целью захватить представителя ЛНР, сопровождавшего в качестве наблюдателя СЦКК группу дорожно-ремонтных рабочих. Это говорит о том, что санкция на захват была получена на самом верху.

«И украинцы, и ОБСЕ прекрасно знали, что на линии разграничения проводятся работы, и рабочих сопровождает представитель СЦКК. Встает вопрос: зачем это было сделано?», — рассуждает политолог.

Отвечая на этот вопрос, Селиванов напоминает, что в свое время СЦКК был создан как механизм контроля за соблюдением мирных договоренностей, и гарантом его работы была ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. В результате в отчетах Организации Объединенных Наций, составляемых на основе информации от наблюдателей ОБСЕ, было зафиксировано очевидное – что именно украинская сторона нарушает режим перемирия.

В частности, об этом говорилось в последнем докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека за период с февраля по июль текущего года. В документе сообщалось, что огонь по мирным объектам ведет именно украинская сторона, которая убивает гражданское население Донбасса – как взрослых, так и детей.

Очевидно, что публикация этого отчета на международном уровне не устраивает руководство Украины. Поэтому Киев и решил отомстить ОБСЕ, уничтожив попутно сам механизм СЦКК.

«Украина не заинтересована в соблюдении перемирия. Соглашения по Донбассу для украинских властей изначально были не способом установить мир, а способом спасти свои войска от окончательного разгрома. Это даже (экс-президент Украины Петр) Порошенко прямо признавал. Их бьют – они заключают мир – отводят войска, укрепляют их — и пытаются воевать вновь», — напомнил Селиванов.

Нынешнему украинскому государству мир в восточном регионе страны не нужен, так как для заключения этого мира нужно было бы признать права Донбасса и права его жителей, а также и жителей других украинских областей. Киеву пришлось бы перестать издеваться над населением страны и нарушать их социальные, языковые и культурные права. Но украинская власть, несмотря на все предвыборные обещания, не собирается это делать, потому что у этой власти другая цель, объясняет политолог.

«Ведь политически Украина – это даже не государство. Это процесс. Процесс превращения части Русской земли в анти-Россию. Он может идти медленно, как при УССР. А может быстро, как последние семь лет. Но его направление однозначно. Это торговля русофобией на экспорт. Продажа крови своих граждан западным кукловодам. И создание очага нестабильности у границ России», — подчеркивает Селиванов.

По его словам, современная Украина – это фактически ИГ1* (террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России решением Верховного суда). И украинцы, захватив человека, сами подтвердили это, заключает Алексей Селиванов.

* -

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации