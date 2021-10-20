«Война войной, а торговля по расписанию». Литва рекордно увеличила импорт из Белоруссии

Несмотря на многочисленные санкции Запада против Белоруссии, поток товаров из Минска в Литву не только не замедлился, но и стал рекордным. В январе-сентябре Вильнюс импортировал белорусских товаров почти на €800 млн — это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передают эксперты аналитического портала RuBaltic.

Первыми на проблему растущих поставок из Белоруссии в Литву обратили внимание общественные активисты. По их наблюдениям, каждый десятый литр пива на полках литовских магазинов производит белорусское госпредприятие Krinitsa.

По предварительным данным, в прибалтийской республике ежегодно продают около 20 млн литров белорусского пенного напитка, что составляет почти 10% всего внутреннего рынка. Причина такого ажиотажа — дешевизна продукции. Впрочем, на ее долю приходится только 1% от общего объема импорта.

Самым большим спросом в Литве пользуется белорусская электроэнергия. Хотя Вильнюс и пообещал постепенно уйти от этих поставок, сославшись на «небезопасность» БелАЭС, в январе-августе этого года потратил на электричество €132,6 млн — это на €46 млн больше, чем за весь 2020 год.

По мнению аналитиков, это говорит лишь о том, что литовский бизнес отказался поддержать правительство в его стремлении «свергнуть белорусский режим» в лице президента Александра Лукашенко. Напротив, компании принялись рекордными темпами закупать продукцию, пока ее окончательно не признали санкционной.

На рост импорта повлияла и деятельность литовских властей, точнее, ее отсутствие. Президент Гитанас Науседа, премьер-министр Ингрида Шимоните и глава МИД Габриэлюс Ландсбергис добросовестно призывали своих соседей «присоединиться к бойкоту атомного монстра», однако сами этого так и не сделали.

«Война войной, а торговля по расписанию. <…> Если бы политикам вручали премии за самые нелепые “достижения”, представители Литвы определенно претендовали бы на гран-при», — резюмировали в RuBaltic.

В августе этого года Белый дом внес в санкционный список 23 белорусских гражданина и 21 юридическое лицо, среди которых оказалось два крупных госпредприятия — «Беларуськалий» и Гродненская табачная фабрика «Неман».

Одновременно с этими ограничениями Великобритания ввела запрет на импорт из Минска калийных удобрений и нефтепродуктов, чтобы «уменьшить количество выручки, которая поступает режиму Лукашенко».