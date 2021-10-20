Врач-психиатр Караджаев рассказал о возможном наказании для убийцы вологодской школьницы

Психически нездоровая жительница Вологды учинила жестокую расправу над девятилетней школьницей. Однако существует вероятность того, что вместо тюрьмы подозреваемая может отправиться на лечение в диспансер. Врач-психиатр Азер Караджаев прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Убийство девятилетней школьницы из Вологодской области буквально всколыхнуло общественность — девочка была найдена изрезанной. Спустя некоторое время правоохранители задержали предполагаемую убийцу, которая на допросе дала признательные показания. У следователей появились основания полагать, что женщина может иметь психическое расстройство, поэтому дальнейшая судьба подозреваемой остается пока неизвестной.

В обществе бытует мнение, что психически больные преступники оказываются на свободе через три года после начала лечения. Именно так произошло с Гюльчехрой Бобокуловой, которая в припадке шизофрении отрезала голову малолетнему ребенку и вышла на свободу после диспансера.

В рамках пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот», врач-психиатр Азер Караджаев поделился своими размышлениями о том, что может ждать фигурантку дальше. В первую очередь он пояснил, что в данной ситуации срок не регламентирован, и все зависит от эффективности проводимого лечения.

«По мере выздоровление пациента выносится решение о возможной выписке, это все представляется в суд, и судья принимает окончательное решение», — пояснил психиатр.

Не менее важным фактором также является степень тяжести совершенного преступление и категории психического расстройства.

«... если это было временное психическое расстройство, которое проходит, и дальнейшее лечение и рецидивов не наблюдалось, то, конечно, тогда можно представлять документы в суд и соответственно решать вопрос об окончании принудительного лечения», — объяснил Караджаев.

Он добавил, что далее пациенты, как правило, будут обязаны пройти принудительное амбулаторное лечение, которым занимается непосредственно диспансер.