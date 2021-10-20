Под покровом ночи. Президента США Байдена уличили в тайной перевозке детей-мигрантов

Днем президент США Джозеф Байден обещает разобраться с бесчинствами пограничников из Техаса, а ночью тайно переправляет малолетних мигрантов из южного штата прямиком в Нью-Йорк. В распоряжении New York Post (NYP) оказались снимки из аэропорта округа Уэстчестер, куда в ночь с 15 на 16 октября прибыли сразу два самолета с маленькими беженцами.

Почти все пассажиры оказались детьми и подростками. Их сопровождали несколько мужчин, а местные полицейские стояли поодаль и просто наблюдали за происходящим. Позже многих из этих детей заметили на Лонг-Айленде (один из пяти районов Нью-Йорка). Как утверждает издание, администрация президента США тайно расселяет прибывших в пригороде «Большого яблока».

Midnight runs: Biden secretly flying underage migrants into NY in dead of night https://t.co/1Iy8nTxqZ4 pic.twitter.com/IgVKFkE1tX — New York Post (@nypost) October 20, 2021

Анализ данных онлайн-сервисов по отслеживанию авиаперевозок показал, что с начала августа в аэропорту приземлился 21 «тайный рейс». Это значит, что власти США переправили в Нью-Йорк около двух тысяч несовершеннолетних мигрантов из Техаса. Источник NYP, знакомый с ночными операциями в округе Уэстчестер, рассказал, что детей обычно развозят на автобусах в Бруклин, Куинс и Бронкс (районы Нью-Йорка), а также в города Бриджпорт и Данбери, штат Коннектикут.

Некоторые автобусы останавливались в зонах обслуживания «Нью-Джерси Тернпайк» (автомагистраль между штатами Нью-Джерси и Делавэр), откуда их забирали люди на личных автомобилях, не предъявлявшие полицейским каких-либо документов. Кров мигрантам, по словам источника NYP, предоставляет некоммерческая организация MercyFirst, которую спонсируют «Сестры милосердия».

Жители округа Уэстчестер, давно привыкшие к пролетающим над головой самолетам, пожаловались прессе, что до августа этого года они не слышали такого сильного рева двигателей.

«Мой 8-месячный ребенок просыпается в два, три часа ночи из-за шума, — рассказала женщина, живущая в окрестностях воздушной гавани. — Я привыкла к обычному шуму аэропорта, но эти реактивные самолеты звучат совсем по-другому. Как будто больше басов. И они садятся всегда посреди ночи. <…> Я прекрасно вижу аэропорт со своего этажа и замечаю там автобусы, на которых написано: "Не работает"».

По мнению журналистов, таким образом Джо Байден пытается разрешить миграционный кризис на юге страны (к слову, с этой проблемой обещала справиться вице-президент Камала Харрис). Аналогичной точки зрения придерживается республиканец Роб Асторино — бывший глава округа Уэстчестер.

«Администрация Байдена систематически разносит кризис с южной границы по всей стране, делая это в темноте под покровом тайны», — заявил Асторино.

Ночные перевозки детей из Техаса в Нью-Йорк вызывают вопросы о том, как Белый дом справляется с ростом числа несовершеннолетних «без сопровождения». Так чаще всего называют подростков, брошенных контрабандистами на границе между Мексикой и США. По последним данным таможенной службы, в июле и августе этого года пограничники обнаружили больше 37 тысяч таких детей.