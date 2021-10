Под покровом ночи. Президента США Байдена уличили в тайной перевозке детей-мигрантов

Днем президент США Джозеф Байден обещает разобраться с бесчинствами пограничников из Техаса, а ночью тайно переправляет малолетних мигрантов из южного штата прямиком в Нью-Йорк. В распоряжении New York Post (NYP) оказались снимки из аэропорта округа Уэстчестер, куда в ночь с 15 на 16 октября прибыли сразу два самолета с маленькими беженцами.

Почти все пассажиры оказались детьми и подростками. Их сопровождали несколько мужчин, а местные полицейские стояли поодаль и просто наблюдали за происходящим. Позже многих из этих детей заметили на Лонг-Айленде (один из пяти районов Нью-Йорка). Как утверждает издание, администрация президента США тайно расселяет прибывших в пригороде «Большого яблока».

Midnight runs: Biden secretly flying underage migrants into NY in dead of night https://t.co/1Iy8nTxqZ4 pic.twitter.com/IgVKFkE1tX