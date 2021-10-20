«Денежный дождь». Российские пенсионеры могут получить до 15 тысяч рублей к Новому году

Профицит федерального бюджета позволяет сделать дополнительную выплату российским пенсионерам к Новому году. Об этом сообщил экономист Андрей Лобода в интервью изданию «Сиб».

«На фоне триумфального бюджета у власти появился хороший повод повторно обрушить на пенсионеров денежный дождь», — прокомментировал он.

Отметим, что по данным министерства финансов за период январь-сентябрь 2021 года, профицит федерального бюджета России составил более одного триллиона рублей.

Лобода объяснил, что это даст возможность правительству направить дополнительные средства на социальную помощь пенсионерам. В таком случае, согласно прогнозам экономистов, выплата средств может пройти уже в декабре 2021 года, а размер пособий будет варьироваться от 5 до 15 тысяч рублей.

Напомним, что ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных субсидий в размере 28,3 млрд рублей для поддержки многодетных семей. Ранее в 2021 году на такие социальные выплаты уже было направлено 276 млрд рублей.