Депутат Рады Владлен Неклюдов забеспокоился о нацбезопасности Украины из-за кондитерской фабрики Roshen, принадлежащей экс-президенту Петру Порошенко.

Член партии «Слуга народа» во время заседания Верховной рады объяснил свои страхи тем, что «грязный бизнес» Порошенко продолжает работу на территории России, тем самым пополняя бюджет «страны-агрессора».

Однако заботой о национальной безопасности страны Неклюдов не ограничился и проявил участие к потребителям сладостей. «Слуга народа» уверен, что шоколад, производимый Roshen, опасен для здоровья и жизни из-за «бешеного количества трансжиров», которые «убивали и убивают» людей.

«Действия пятого президента должны быть предметом рассмотрения в СНБО, поскольку деятельность корпорации Roshen угрожает нацбезопасности», — настаивал на своем Неклюдов.

Впрочем, оказалось, что страх вызывают не только сладости, но и дети. Например, ранее 12-летняя жительница Луганска оказалась в списке лиц, представляющих опасность для нацбезопасности украинского государства.

Данные девочки разместили на скандально известном сайте «Миротворец», куда вносят всех «изменников родины». Представители ООН негативно отреагировали на такой шаг украинских властей, заявив, что детей нельзя использовать как политический инструмент.