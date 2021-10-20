«Виновата сама». Как Европа утянула Украину в пучины энергетического кризиса

Предприниматели в Киеве бьют тревогу из-за стремительного роста цен на газ для предприятий. Накануне Федерация работодателей Украины выпустила заявление, в котором попросила власть признать энергетическую катастрофу в стране. По их мнению, ситуация требует «срочных действий».

Ранее, 17 октября, президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV заверил, что Украина имеет достаточный резерв газа для того, чтобы в этом отопительном сезоне обеспечить потребителям «нормальные цены». Спустя всего сутки риторика главы государства кардинально сменилась, и он, выступая на том же канале, заявил о дефиците топлива в стране. Также Зеленский сообщил, что его команда уже ведет подготовку к «трансформации энергобезопасности».

По мнению российского экономиста, члена наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александра Разуваева, «энергетическая катастрофа» в бывшей советской республике — результат недальновидной политики украинских чиновников. Собеседник «Политики Сегодня» заявил, что избежать нынешнего кризиса Киев мог.

«Они могли сделать то, что им предлагали немецкие финансовые компании лет 20 назад. Там несколько схем было, но самая простая — это обменять свою ГТС на добычу в России. В этом случае они бы получили газ по цене, близкой к российской, если они реально хотели газ себе. Но там, правда, остается вопрос экспортной пошлины, но ведь можно договориться. Что касается нынешней ситуации: они получали нефтепродукты из Белоруссии. Нечего было ругаться с господином Лукашенко. Они все это создали себе сами», — отметил экономист.

Будучи республикой СССР, Украина платила за газ и нефть «копейки», продолжает эксперт. Именно поэтому вопросами энергосбережения на местных предприятиях всерьез не занимались и продолжали закрывать на это глаза вплоть до энергетического кризиса, разразившегося в ЕС этой осенью. Украину с ее прозападными настроениями Европа закономерно потянула следом за собой. Об этом в разговоре «Политике Сегодня» ранее заявлял и эксперт по энергетике Алексей Гривач.

«Активы те же [что и в СССР] остались на Украине, энергии столько же потребляет, а стоит это теперь астрономических денег. Как жить — непонятно. Что сделает любой грамотный менеджер в такой ситуации? Нельзя, чтобы убыток копился. В лес в багажнике акционеры увезут за такое. Поэтому просто останавливаешь производство, людей на улицу, вот и все. Упадет цена на газ — тогда запустим. Это их дела», — рассудил Разуваев.

Экономист считает, что Украине «очень не повезло с президентами». По его мнению, если бы на месте Зеленского сидел, например, глава Белоруссии Александр Лукашенко, проблем у страны было бы значительно меньше.

«Я не его фанат, но для Украины и Белоруссии, я считаю, это лучший вариант. Потому что он [Лукашенко] смог максимально получить от России все что мог», — резюмировал собеседник «ПС».

Отметим, на Украине из-за роста цен на газ в критической ситуации оказались не только бизнесмены, но и обычные потребители. Несколько дней назад власти объявили режим ЧС в Закарпатской области и городе Ивано-Франковске из-за отсутствия голубого топлива для отопления бюджетных учреждений.