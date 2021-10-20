Бизнесмен Дерипаска прокомментировал обыски ФБР в домах своих родственников

Миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал обыски, проведенные накануне в домах его родственников в Соединенных Штатах Америки.

СМИ ранее сообщили о визите сотрудников ФБР в дом российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне. В ходе следственных мероприятий силовики использовали осветительное оборудование.

Сообщалось, что причиной визита стало подозрение в причастности миллиардера к предвыборной кампании бывшего президента США Дональда Трампа.

Представители ФБР не стали комментировать происходящее. Зато сам подозреваемый охотно заявил:

«Не перестаю удивляться запредельной тупости части американского истеблишмента, продолжающего с упорством раскручивать эту байку о якобы колоссальной роли русских в выборах президента США в 2016», — сказал Дерипаска.

Он добавил, что дома в Вашингтоне и Нью-Йорке, куда нагрянули сотрудники Федерального бюро расследований, заброшены, и принадлежат его родственникам.