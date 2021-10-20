Песков заявил, что Путин примет рамочное решение по новым мерам борьбы с коронавирусом

Президент Российской Федерации Владимир Путин примет рамочное решение по новым мерам, направленным на сдерживание распространения коронавирусной инфекции в России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Реализацией рамочного решения главы государства займутся кабинет министров оперативный штаб. Они подготовят необходимые рекомендации и обеспечат воплощение новых мер по борьбе с COVID-19 на практике.

«Методологические все инструкции, разъяснения должен давать, именно должен давать штаб, правительство, кабинет министров», — приводит слова Дмитрий Пескова РИА Новости.

Как известно, президент принимает рамочные и концептуальные решения. От главы государства методологических инструкции ожидать не нужно, убежден Песков.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила с инициативой введения нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно. Некоторым регионам вице-премьер предложила ввести аналогичную меру с 25 октября.