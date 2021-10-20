Долой триколор. Коммунисты предложили изменить российский флаг

Депутат ГД Анжелика Глазкова на заседании КПРФ представила законопроект, в котором предложила заменить российский триколор государственным флагом СССР — Красным знаменем.

Среди прочих аргументов в пользу принятия проекта отдельно подчеркивается, что нынешний российский флаг был дискредитирован в годы Великой Отечественной войны власовскими предателями, которые сделали триколор своим символом.

Новость о законопроекте коллег вызвала улыбку у главы «Коммунистов России» Максима Сурайкина. В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» он рассказал, что КПРФ «в очередной раз украла идею» его партии.

«КПРФ в этом не нова, всего лишь передрали нашу идею. Мы еще в 2012 году выступали с тем, что действительно, с исторической точки зрения, государственным должен быть красный флаг. Древние славяне ходили под красным флагом, и Великая Отечественная война была выиграна под красным флагом, за этот флаг погибли десятки миллионов наших граждан», — отметил Сурайкин.

Несмотря на нюансы с авторскими правами на законопроект, коммунист выразил солидарность с тем, что власовские войска, когда перешли на сторону фашисткой Германии, запятнали триколор.

Кроме того, рассуждает Сурайкин, трехцветный флаг никогда не был государственным. Во времена монархического режима триколор являлся символом торгового флота РФ, но, подчеркнул собеседник «ПС», россияне не «нация торгашей», а «великий народ с огромным историческим наследием».

«Либо должен быть императорский штандарт — флаг семьи Романовых исторически как-то обоснован. Хотя мы против имперских символов и возвращения монархии, но это хоть какая-то логика. В сегодняшнем триколоре нет никакой логики», — добавил коммунист.

Сурайкин также выразил мнение, что раз уж в России вернули советскую музыку к гимну, то и красный флаг стоило бы. Если депутаты Госдумы подойдут к вопросу разумно, без оглядки на политические взгляды, то поймут, что исторически красному флагу не может быть альтернатив, выразил надежду собеседник «ПС».