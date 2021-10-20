Песков ответил на вопрос о вероятности встречи Путина и Байдена до конца года

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден могут провести встречу в 2021 году, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос журналистов о вероятности встречи Путина и Байдена до конца текущего года. По словам Пескова, после недавней встречи помощника президента Юрия Ушакова с замгоссекретаря США Викторией Нуланд обсуждались различные варианты.

«После того, как они будут конкретизированы по форматам и по срокам, мы вас проинформируем», — пообещал представитель Кремля.

Предыдущая встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве на вилле Ла-Гранж. Главы государств общались на протяжении трех с половиной часов.