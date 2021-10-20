Политолог Корнилов связал визит главы Пентагона в Киев с обстрелом Донецка

На фоне визита в Киев министра обороны США Ллойда Остина, на Украину в срочном порядке поставили очередную порцию американского оружия и боеприпасов для «сдерживания российской агрессии». Однако истинная цель таких поставок состоит лишь в желании Пентагона превратить Киев в боевой полигон, а граждан страны — в «пушечное мясо», убежден политолог Владимир Корнилов.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби сообщил о том, что Ллойд Остин намерен посетить Грузию, Украину и Румынию в рамках европейского турне. Цель визита — обсудить с лидерами этих стран безопасность Черноморского региона.

«Американцы и в целом натовцы, давно вернувшие в обиход логику и методы прошлого века, уже даже и не замечают, что в своих антироссийских эскападах заходят слишком далеко, создавая между нашими странами виртуальные линии фронта и информационные окопы», — возмутился политолог.

Так или иначе, продолжил Корнилов, власти трех государств крайне обрадовались визиту американского генерала, ведь для них любой приезд «заокеанских высокопоставленных деятелей» означает, что «хозяин их не бросил».

Итоги вояжа Остина, по мнению эксперта, «вполне предсказуемы и понятны»: Грузия и Украина получили очередную порцию заверений о том, что «двери НАТО для них открыты», а также заключили новые соглашения о поставках американского вооружения.

При этом в день визита Остина в Киев Вооруженные силы Украины, дислоцированные в Донбассе, получили вторую партию военной помощи от правительства США. Речь шла о высокоточном оружии, спецтехнике для радиолокационного наблюдения, боеприпасах и медикаментах.

Если следовать логике Ллойда Остина, то, вероятно, это оружие должно быть использовано против РФ «в грядущей большой войне», однако на самом деле такие рассуждения лишь заводят в логическую ловушку, констатировал Корнилов.

«Мы же все прекрасно понимаем, что никакой "российской агрессии" нет. И соответственно, это оружие предназначено не для сдерживания отсутствующей угрозы, а для убийства мирных жителей при очередной провокации где-нибудь в Южной Осетии или Донбассе», — заявил Корнилов.

В пример политолог привел инцидент, произошедший за сутки до приезда главы Пентагона в Киев. Украинские силовики практически разрушили Донецкий механический завод — на его территории разорвались 12 снарядов. Под обстрел попало и пять домов.

«Эдакая демонстрация возможностей перед зарубежным командованием, а заодно и очередной запрос на новые поставки боеприпасов», — отметил Корнилов.

Эксперт посетовал, что человеческие жизни, которые могут быть потеряны в случае боевого применения поставляемых снарядов, заокеанских спонсоров давно не волнует. Подбрасывая новое летальное вооружение, они, напротив, с интересом наблюдают за очередными разрушениями в Донецке.

«Судя по комментариям министра обороны США, военный смотр его вполне удовлетворил: Украина уверенно превращается в боевой полигон, украинские граждане — в пушечное мясо. А ничего другого Пентагону на "российско-американском фронте" и не нужно», — резюмировал политолог.

Как ранее отметил Джон Кирби, европейское турне Остина завершится встречей министров обороны НАТО в Брюсселе. По его словам, на ней будут присутствовать «союзники и партнеры США».