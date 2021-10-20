МИД России предостерег Афганистан от провокаций со стороны террористов

Террористические группировки могут воспользоваться нестабильной обстановкой в Афганистане. Об этом на переговорах в рамках «московского формата» заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Москва отмечает усилия Кабула по стабилизации военно-политической обстановки и налаживанию деятельности госаппарата, отметил дипломат. Однако террористы продолжают совершать вылазки в разных частях Афганистана, добавил он.

«Этим [нестабильным положением] в свою очередь стремятся воспользоваться многочисленные террористические группировки», — сказал Лавров.

Он также подчеркнул, что задача достижения устойчивого мира в Афганистане остается актуальной. В стране должно сформироваться инклюзивное правительство, уточнил глава МИД России.

Ранее сообщалось о прибытии представителей «Талибана»1 (организация запрещена на территории РФ) в Москву. Делегация принимает участие в консультациях по Афганистану.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации