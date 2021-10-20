Четвертый подозреваемый задержан по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили

Правоохранители задержали в Грузии четвертого человека по делу о незаконном пересечении границы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщили в МВД страны.

Политик покинул страну за несколько дней до истечения срока своих полномочий.

Сразу после этого он стал фигурантом четырех уголовных дел, по двум из которых ему вынесли приговор. Три года лишения свободы он получил заочно по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и шесть лет тюрьмы по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. В последнее время Саакашвили проживал на Украине.

Силовики задержали бывшего главу Грузии 1 октября. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. На днях врачи рекомендовали госпитализировать Саакашвили, который объявил голодовку в связи с тем, что не согласен с предъявленными ему обвинениями.