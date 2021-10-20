Оперштаб зафиксировал более тысячи смертей от коронавируса в России за сутки

Более тысячи человек умерли за последние сутки во всех российских регионах от коронавирусной инфекции. Такую информацию предоставил оперштаб по COVID-19.

Согласно официальным данным, российские медики за последние 24 часа выявили в 85 регионах России 34 073 случая коронавируса. При этом в 9% болезнь у пациентов развивалась без каких-либо клинических проявлений.

«За сутки в России зафиксировано 1 028 летальных исхода», — сообщили в оперштабе.

Продление каникул в школах России еще на две недели поможет снизить уровень заболеваемости COVID-19, заявил врач-вирусолог Евгений Тимаков. Он выступил с идеей продлить период дистанционного обучения студентов российских вузов, сообщает телеканал «360».