Дело — труба. За что США хотят наказать «Газпром»

США должны привлечь к ответственности «Газпром» за нарушение ранее введенных ограничений. С таким заявлением на последних слушаниях в конгрессе выступил первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. Чиновник не уточнил, о каких нарушениях идет речь и как именно ведомство планирует наказать российского газового гиганта.

«Мы работаем с вами в данный момент для того, чтобы привлечь "Газпром" к ответственности за его действия, которые нарушают наши санкции», — сказал Адейемо.

Заявления замминстра финансов прозвучало на фоне вопросов о том, почему Белый дом отказался от санкций в адрес трубопровода «Северный поток — 2» («СП-2»). Еще неделю назад Вашингтон еще раз обозначил свою позицию в этом вопросе: экономических ограничений не будет, пока президентом США остается Джозеф Байден. Однако ряд конгрессменов (преимущественно от Республиканской партии) не готовы смириться с проигрышем.

Самыми непримиримыми противниками российского газопровода оказались сенаторы-республиканцы Пэт Туми и Тед Круз. Они начали в открытую шантажировать американский конгресс и пригрозили помешать утверждению кандидатов в Минфин и Государственный департамент США, если администрация Байдена не введет санкции против «СП-2».

Предсказуемое давление

Санкции против «Газпрома» Соединенные Штаты ввели в 2014 году, запретив компании поставлять зарубежным покупателям технологии и товары, необходимые для освоения месторождений нефти на арктическом шельфе и глубоководных участках. Отдельный пункт касался «финансовых услуг» — его американские власти решили не трогать.

Какие конкретные экономические санкции нарушил «Газпром» — неясно, рассуждает юрист-международник Дмитрий Романенко, но начать надо с того, что это заявление пока не стоит считать официальной позицией Соединенных Штатов. Если Белый дом все же поддержит стремление господина Адейемо «привлечь к ответственности» одну из самых богатейших российских компаний, то пострадают от этого европейские страны, а не сам «Газпром».

«Когда у США появится желание применить какие-то новые санкции к "Газпрому", опять все выльется в давление на те страны и компании, которые крайне неустойчивы перед таким давлением, — объяснил эксперт по международному праву. — Вспомните Германию, которая выдержала давление в случае с "Северным потоком — 2" и осталась верна своим интересам, а затем вспомните Болгарию, которая в свое время отказалась от трубопровода "Южный поток". Давление будет идти через западных партнеров "Газпрома"».

В данный момент угрозы Уолли Адейемо некорректно считать политическим намерением Вашингтона. Романенко посетовал, что в последнее время заявления американских чиновников часто расходятся с делом. Пока администрация Байдена не сменит позицию по «СП-2» (а многочисленные источники в Белом доме утверждают, что позиция эта непоколебима), опасаться «привлечения к ответственности» не нужно.

Справка ПС

Газопровод «Южный поток» планировалось запустить в 2015 году. Труба прокладывалась от Анапы по дну Черного моря по направлению к побережью Болгарии. Предполагалось, что газ будет поступать в Италию, Австрию, Венгрию и Словению, однако в июне 2014 года премьер-министр Болгарии Пламен Орешарски внезапно сообщил, что страна приостанавливает работы по укладке «Южного потока» до устранения «замечаний Еврокомиссии». Такое заявление он сделал после встречи с американскими конгрессменами.

Газопровод так и не был достроен. Вместо него Россия занялась «Турецким потоком», который был успешно запущен в 2020 году.