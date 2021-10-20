Сенатор Джабаров: Запад пытается успокоить Украину заявлениями о членстве Киева в НАТО

Западные политики делают заявления, которые им не по статусу. Так первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров отреагировал на слова министра обороны США Ллойда Остина о вступлении Украины в НАТО.

Запад пытается успокоить официальный Киев заявлениями о членстве государства в Североатлантическом альянсе, уверен сенатор. По мнению Джабарова, участники НАТО не захотят иметь в составе организации такого партнера. В этом случае от Украины одни проблемы, рассказал сенатор в беседе с журналистами РИА Новости.

«Он (глава Минобороны США Остин. — Прим.ред.) может говорить что угодно, он забыл, что он - министр обороны, а не дипломат, делает заявление, которое не по его статусу», — высказался Джабаров.

Ранее глава Пентагона заявил, что двери НАТО открыты для Украины и Грузии. Он призвал страны провести определенные изменения для членства в Альянсе.