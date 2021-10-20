Издание Forbes сообщило о возможном введении новых ограничений на ноябрьские праздники в Москве

Москвичам могут запретить посещать кафе, рестораны, салоны красоты и развлекательные заведения в период с 30 октября по 7 ноября. Гражданам, прошедшим вакцинацию и получившим QR-коды, исключения предоставляться не будут, сообщило издание Forbes.

Власти Москвы обсудили введение новых ограничительных мер для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией и уменьшением роста заболеваемости. Такие действия могут предпринять в случае, если количество заболевших с 13 по 20 октября будет значительно меньше, чем в последующую неделю после этого периода.

Возможные ограничения касаются приостановки работы заведений общепита, объектов розничной торговли и салонов красоты. Систему пропуска по штрихкодам вводить не планируют, исключения для граждан, прошедших вакцинацию, делать не будут.

По сообщению Forbes, доставка из аптек, продуктовых магазинов и заведений общественного питания работу продолжит. Торговля через интернет и мероприятия, которые организуют власти города, тоже прекращаться не буду.