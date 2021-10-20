Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Руководители Суперлиги Европы подготовили усовершенствованный план турнира

Руководители Суперлиги Европы подготовили усовершенствованный план турнира

Организаторы Европейской Суперлиги разработали усовершенствованный план проведения клубного турнира.

Руководители Суперлиги Европы под предводительством каталонской «Барселоны», туринского «Ювентуса» и мадридского «Реала» предложили новый формат проведения турнира, в соответствии с которыми все участники будут разделены на две лиги — высшую и низшую. Об этом информирует The Sun. Организаторы Европейской суперлиги хотят, что в каждой лиге играло 20 команд. Они рассчитывают, что участники турнира будут соблюдать финансовый Fair Play.

В апреле руководство Суперлиги Европы заявило, что 12 топ-клубов континента примут участие в первом розыгрыше соревнований. Позже девять из них приняли решение выйти из проекта.