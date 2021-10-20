Руководители Суперлиги Европы подготовили усовершенствованный план турнира

Организаторы Европейской Суперлиги разработали усовершенствованный план проведения клубного турнира.

Руководители Суперлиги Европы под предводительством каталонской «Барселоны», туринского «Ювентуса» и мадридского «Реала» предложили новый формат проведения турнира, в соответствии с которыми все участники будут разделены на две лиги — высшую и низшую. Об этом информирует The Sun. Организаторы Европейской суперлиги хотят, что в каждой лиге играло 20 команд. Они рассчитывают, что участники турнира будут соблюдать финансовый Fair Play.

В апреле руководство Суперлиги Европы заявило, что 12 топ-клубов континента примут участие в первом розыгрыше соревнований. Позже девять из них приняли решение выйти из проекта.