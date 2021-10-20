Европа попала в ловушку энергетического кризиса

Европу ожидает энергетический кризис, который продлится, по оптимистичным оценкам, до весны 2022 года и затронет многих граждан ЕС. Об этом сообщает журналист чешского издания iDnes Йиржи Сладек.

По его мнению, быстрый рост цен на топливо в скором времени приведет к тому, что граждане просто не смогут оплачивать счета за электричество и газ.

Также журналист отметил, что у Евросоюза и правительств, входящих в него стран, отсутствует общий план выхода из кризиса. Он привел в пример предложение чешского правительства временно отменить налоги на электроэнергию. Евросоюз такую инициативу не поддержал.

Помимо этого, Сладек пишет, что рекомендации Брюсселя для европейских государств устарели. Местные власти уже давно используют методы для борьбы с кризисом, предписанные Европейской комиссией. Так, Франция потратила пять миллионов евро на помощь домохозяйствам по оплате счетов за отопление. Французский министр финансов Бруно ле Маира считает, что такой вид социальной поддержки идеален, так как адресно помогает гражданам. Он также отметил, что такие меры не способствуют увеличению добычи ископаемых видов топлива.

«Важно как можно скорее диверсифицировать поставки энергоносителей и снизить европейскую зависимость от стран, экспортирующих природный газ», — прокомментировал министр.

Однако, по мнению чешского журналиста, в этом и кроется причина существующей проблемы.

«Европа просто не способна обойтись без природного газа, который импортирует преимущественно из России и Норвегии», — подвел итог Сладек.

Ранее журнал Forbes раскритиковал стремление ЕС перейти на зеленую энергию. По мнению автора издания, из-за этого Европа попала в ловушку топливного кризиса.