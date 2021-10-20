Сенат США одобрил законопроект о санкциях против физлиц и компаний Китая

Комитет Сената США по международным отношениям утвердил новый законопроект. Документ касается физических лиц и компаний из Китая, сообщили на странице структуры в Twitter.

Американские сенаторы одобрили законопроект о введении санкций против физлиц и компаний Китая. Ограничения вводятся в отношении персон, которые участвуют в связанных с территориальными спорами в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях действиях.

«На сегодняшнем заседании комитет по международным отношениям утвердил законопроект №1657», — говорится в заявленими комитета по международным отношениям.

Ранее стало известно, что санкции против «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) продлили на год. В Евросоюзе сообщили об их действии до 31 октября 2022 года.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации