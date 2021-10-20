Предполагаемая убийца школьницы из Вологды дала признательные показания

Жительница Вологодской области, которая подозревается в жестокой расправе над девятилетней школьницей, созналась в содеянном. По словам предполагаемой убийцы, она зарезала ребенка, чтобы оставить свой «след в истории».

Во время допроса Ульяна Л. рассказала следователям, что у все ее семьи обнаружен рак крови на неизлечимой стадии. Женщина якобы не хотела умирать одна, поэтому решила убить ребенка, который согласился прийти к ней «в гости». Когда девочка оказалась в доме женщины, та нанесла ей несколько ударов ножом.

В настоящее время правоохранители продолжают расследование трагической гибели девятилетней школьницы. В рамках оперативно-следственных мероприятий подозреваемой назначили психолого-психиатрическую экспертизу.