Наталья Поклонская показала фото в новом дипломатическом мундире

Новый посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская опубликовала фото в униформе. Она показала, какой мундир будет носить во время работы в дипломатической миссии.

Покрой пиджака не отличается от привычного строгого костюма. Однако в глаза сразу бросается красивая золотая вышивка. Ею украшены воротник и манжеты униформы.

Новая фотография Натальи Поклонской в Twitter быстро набрала много «лайков». Подписчики оценили изящество рабочей одежды дипломата.

«Красавица, умница!!! Желаю Вам, Наталья, успехов в работе на благо нашей Родины России», — написала комментатор Валентина Анатольевна.

Ранее украинские власти заявили, что потребуют экстрадиции Поклонской, как только она приедет в Кабо-Верде. Дипломат посоветовала им уважать статус послов и напомнила об обязательствах действовать в рамках международного права.