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Аксенов утвердил назначение Карлена Петросяна на пост нового министра строительства Крыма

Аксенов утвердил назначение Карлена Петросяна на пост нового министра строительства Крыма

Новым министром строительства Крыма стал Карлен Петросян. Соответствующий указ о его назначении на должность подписал глава республики Сергей Аксенов.

Ранее Петросян занимал должность руководителя службы капитального строительства в Крыму. Также он был первым заместителем министерства строительства и архитектуры республики.

«Назначить Петросяна Карлена Геннадьевича на государственную должность республики Крым – министра строительства и архитектуры», — отмечается в указе.

В конце сентября в Крыму началась череда отставок на различных уровнях власти. От работы были отстранены вице-премьер республики Евгений Кабанов, глава администрации Судака Игорь Степиков и несколько министров.