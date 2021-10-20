Аксенов утвердил назначение Карлена Петросяна на пост нового министра строительства Крыма

Новым министром строительства Крыма стал Карлен Петросян. Соответствующий указ о его назначении на должность подписал глава республики Сергей Аксенов.

Ранее Петросян занимал должность руководителя службы капитального строительства в Крыму. Также он был первым заместителем министерства строительства и архитектуры республики.

«Назначить Петросяна Карлена Геннадьевича на государственную должность республики Крым – министра строительства и архитектуры», — отмечается в указе.

В конце сентября в Крыму началась череда отставок на различных уровнях власти. От работы были отстранены вице-премьер республики Евгений Кабанов, глава администрации Судака Игорь Степиков и несколько министров.