Посол России Жирнов: вопрос признания «Талибана» не будет темой «московского формата»

Тема признания правительства «Талибана»1 (организация запрещена на территории РФ) не будет подниматься на консультациях по Афганистану в Москве. Об этом заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Вопрос признания правительства талибов в настоящее время является несвоевременным. Поэтому он не будет затрагиваться в ходе «московского формата», объяснил российский дипломат.

«Об этом говорить преждевременно», — уточнил Жирнов.

Ранее стало известно о прибытии представителей «Талибана» в Москву. Они прибыли в российскую столицу с официальным визитом. В переговорах по Афганистану примет участие глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации