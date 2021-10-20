«Имперские амбиции». Шугалей оценил заявление Эрдогана о несостоятельности Совбеза ООН

Критика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес постоянных членов Совета Безопасности ООН не более, чем попытка занять лидирующую позицию на мировой политической арене, а также лишний раз продемонстрировать свои «имперские амбиции». Такого мнения придерживается глава Фонда защиты национальных ценностей, ученый-социолог Максим Шугалей.

Впрочем, частично претензию турецкого лидера к Совбезу ООН Шугалей поддержал. Главная проблема Организации Объединенных Наций в том, что она действительно перестала отвечать актуальным запросам мирового сообщества.

«По вине США полностью исчезло международное право. И до тех пор, пока не будет восстановлено верховенство международного права над частным правом стран, ничего хорошего не выйдет, и ООН будет являться абсолютно номинальной структурой», — предполагает Шугалей.

Ранее Эрдоган заявил, что пять постоянных членов Совбеза международной организации не имеют права и не должны решать судьбу человечества, поскольку мир гораздо больше состава «горстки победителей» Второй мировой войны. И поскольку многие сферы жизни стремительно меняются, то и структура Совета Безопасности ООН не может оставаться в прежнем виде. Однако заявления Эрдогана едва ли приведут к каким-то реальным изменениям, резюмировал в беседе с «Политикой Сегодня» социолог.