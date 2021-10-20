Аморальные поступки и плохие отношения с коллективом стали самыми частыми причинами увольнения в России

Наиболее частыми причинами увольнений в России стали аморальные поступки, проблемы в коллективе, частые опоздания и отгулы, гласят результаты опроса компаний «Работа.ру» и «СберСтрахование».

Чтобы выявить распространенные причины увольнения, были опрошены свыше 1 тысячи сотрудников различных российских компании. Большинство — 45% из них — назвали главной причиной увольнения безнравственные поступки.

36% респондентов назвали причиной для увольнения напряженные отношения работника с коллегами, 32% — регулярные опоздания, больничные и отгулы, а 29% готовы отстранить от должности сотрудников, которые часто отвлекаются, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса.

Нежелание сотрудника работать сверхурочно в качестве причины для увольнения указали лишь 6% участников опроса. Тем не менее, около 70% респондентов заявили, что работники работники зачастую покидают компании по собственному желанию.