Начальник штаба обороны Великобритании, генерал Николас Картер считает, что Россия представляет для королевства «критическую угрозу». Об этом он заявил на своем выступлении в Центре за новую американскую безопасность (CNAS).

С этим не согласился военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец. Он отметил, что несмотря на регулярные провокации Британии, Россия не видит в ней врага. А сам собеседник «Политики Сегодня» и вовсе не воспринимает эту страну всерьез, считая ее «дешевым подпевалой США».

«Когда я слышу такие высказывания, я их оцениваю, как ритуальные провокационные причитания политических проституток. Великобритания — это пристяжная болонка Соединенных Штатов, она фактически и своей политикой, и армией сидит под юбкой у США. И она взяла за правило петь в этом натовском хоре, который денно и нощно поет о российской угрозе. Так они хотят. Потому что они если не будут петь эти песни, тогда ведь пропадает смысл существования НАТО. Нет врага (они же нас врагом называют) — нет смысла существования НАТО», — рассудил он.

При этом статус «врага» РФ получила незаслуженно, считает Баранец. Он напомнил, что российские военные корабли и самолеты не нарушают границ других государств — в частности, Великобритании. Те в свою очередь, напротив, в последнее время повадились захаживать в территориальные воды России.

Последний скандальный случай произошел в конце июня, когда британский эсминец HMS Defender устроил провокацию в Черном море. Следуя из Украины в Грузию, он решил «срезать» путь и пройти близ Севастополя. Российские военные сначала пытались выдворить самозванца за границу РФ по-хорошему, но после недолгих уговоров им пришлось открыть огонь. 250-килограммовые авиационные фугаски, разорвавшиеся перед носом Defender, по всей видимости, стали весомым аргументом, и нарушители отступили.

«Британцы поднимают панику, если наш корабль оказывается в 100 или 200 милях от Великобритании или где-то там, в том районе, что аж в бинокль не видно, пролетел российский самолет. Все! Великобритания парализована. "Русские здесь, они составляют угрозу". Знаете, это банальные демагогические игры натовских провокаторов. И в хоре этих натовских провокаторов часто слышен собачий голосок Великобритании», — сыронизировал полковник в отставке.

Баранец успокоил «вечно паникующих» британцев, заявив, что те могут спать спокойно. Реальную опасность королевству Россия может представлять только в том случае, если Лондон решит «ввязаться в войну против РФ», инициированную США или любым другим государством, подчеркнул собеседник «ПС».

«Сейчас у нас как бы не складывались хреново отношения, но мы не рассматриваем Британию как страну, которая нас допекает, и в которую мы нацелили все ракеты. Ни в коем случае. До тех пор, пока они не дернут русского медведя за усы. Вот тогда будет угроза и очень нешуточная», — предостерег обозреватель «КП».

Ранее о том, что «не стоит дразнить медведя» заявили и французы в ответ на американскую провокацию вблизи Владивостока. В середине октября эсминец Chafee, принадлежащий Соединенным Штатам, попытался нарушить границу РФ. Российским морякам пришлось пойти на таран, чтобы выдворить его с закрытой территории.