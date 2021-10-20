Попытка обнулить негатив. Эксперт озвучил истинную причину смены названия Facebook

Намерение Facebook отказаться от привычного названия — это лишь попытка «обнулить» негативное впечатление общественности от работы компании и одноименной социальной сети. Такое мнение в комментарии «Политике Сегодня» выразил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

«Facebook ассоциируется с большим количеством всего плохого — последнее время скандал на скандале. Возможно, им сложно стало бороться с негативом. Это отталкивает пользователей, которые задумываются, оставаться им или нет. Это просто попытка обнулить поисковую выдачу и уменьшить количество негативной информации», — предположил эксперт.

Ранее портал The Verge со ссылкой на источник сообщил о том, что компания Facebook намерена изменить название, чтобы ассоциироваться не только с одноименной социальной сетью, но и со всей «вселенной» своих продуктов.

В издании напомнили, что приложение Facebook — далеко не единственный продукт компании. Корпорация также владеет WhatsApp, Instagram, Oculus и другими ресурсами.

«Facebook планирует изменить название на следующей неделе, чтобы оно отражало ее направленность на построение "метавселенной"», — говорится в статье.

Уточняется, что глава компании Марк Цукерберг объявит о смене названия на ежегодной конференции 28 октября, однако это может случиться и раньше.

Рассуждая о ребрендинге Facebook, Зыков провел параллель с недавним переименованием российской компании Mail.ru Group на VK. По мнению эксперта, это произошло из-за смены политики группы, главным активом которой стало приложение «ВКонтакте», а не почта, как это было раньше.

«Когда они создавались в 1998 году, то весь свой функционал настраивали вокруг почты, которой пользовались все. Сейчас у Mail.ru Group появились другие сервисы, соцсети. Но у Facebook пока нет единого главного продукта — все они пользуются большой популярностью: Instagram, WhatsApp и другие», — объяснил Зыков.

В этой связи руководство Facebook может придумать абсолютно любое название, другое дело — что одного логотипа будет мало. По мнению собеседника издания, компании предстоит еще и полностью поменять подход и концепцию, чтобы повысить узнаваемость нового продукта.

«Можно, конечно, гадать на кофейной гуще, но, скорее всего, название будет связано с их глобальными планами о “метавселенной”. Недавно она [компания] объявила о создании 10 тыс. рабочих мест в странах ЕС специально для этой работы, то есть Цукерберг уже сейчас начинает готовить всех к новой реальности», — обратил внимание Зыков.

Впрочем, американских пользователей Twitter далеко идущие планы Цукерберга не впечатлили. Некоторые предположили, что таким образом владельцы пытаются отвлечь мировую общественность от серьезных проблем внутри самой компании.

«Все: Поднимают вопросы о фальшивых новостях, правах работников, платежах за медиа-контент, этике, больших технических возможностях и т.д. Тем временем Facebook: “Давайте проведем ребрендинг”», — возмутился Anth W.

«Компании делают это только тогда, когда отчаянно пытаются отвлечь людей от их основных проблем. Ничего не изменится», — убежден Sharkhand.

«Приходит ли смена имени в Facebook со сменой руководства? Если нет, то почему так много людей, затаив дыхание, говорят об этом?» — задалась вопросом Yael Eisenstat.

Столь негативные оценки, по мнению Зыкова, связаны с тем, что большая часть пользователей консервативна, поэтому им сложно будет свыкнуться не только с новым названием, но и интерфейсом.

«Когда что-то меняется перед их глазами, то чаще всего это воспринимается не очень позитивно, даже если это красиво. Поэтому в этом смысле, конечно, это не очень хорошо. Достаточно вспомнить, как несколько лет назад Facebook уже предпринимал попытку переименоваться — в России они использовали логотип по-русски — “Фейсбук”. Однако через какое-то время они убрали это название», — резюмировал специалист.

По сведениям The Verge, новое название Facebook держится в строжайшем секрете — его знают даже не все члены руководства. Предположительно, оно может быть связано с новинкой компании — сетью виртуальных офисов Horizon.

В начале октября этого года произошел крупнейший за последние 13 лет сбой: более семи часов не работали Facebook, WhatsApp, Instagram.