Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Попытка обнулить негатив. Эксперт озвучил истинную причину смены названия Facebook

Попытка обнулить негатив. Эксперт озвучил истинную причину смены названия Facebook

Намерение Facebook отказаться от привычного названия — это лишь попытка «обнулить» негативное впечатление общественности от работы компании и одноименной социальной сети. Такое мнение в комментарии «Политике Сегодня» выразил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

«Facebook ассоциируется с большим количеством всего плохого — последнее время скандал на скандале. Возможно, им сложно стало бороться с негативом. Это отталкивает пользователей, которые задумываются, оставаться им или нет. Это просто попытка обнулить поисковую выдачу и уменьшить количество негативной информации», — предположил эксперт.

Ранее портал The Verge со ссылкой на источник сообщил о том, что компания Facebook намерена изменить название, чтобы ассоциироваться не только с одноименной социальной сетью, но и со всей «вселенной» своих продуктов.

В издании напомнили, что приложение Facebook — далеко не единственный продукт компании. Корпорация также владеет WhatsApp, Instagram, Oculus и другими ресурсами.

«Facebook планирует изменить название на следующей неделе, чтобы оно отражало ее направленность на построение "метавселенной"», — говорится в статье.

Уточняется, что глава компании Марк Цукерберг объявит о смене названия на ежегодной конференции 28 октября, однако это может случиться и раньше.

Рассуждая о ребрендинге Facebook, Зыков провел параллель с недавним переименованием российской компании Mail.ru Group на VK. По мнению эксперта, это произошло из-за смены политики группы, главным активом которой стало приложение «ВКонтакте», а не почта, как это было раньше.

«Когда они создавались в 1998 году, то весь свой функционал настраивали вокруг почты, которой пользовались все. Сейчас у Mail.ru Group появились другие сервисы, соцсети. Но у Facebook пока нет единого главного продукта — все они пользуются большой популярностью: Instagram, WhatsApp и другие», — объяснил Зыков.

В этой связи руководство Facebook может придумать абсолютно любое название, другое дело — что одного логотипа будет мало. По мнению собеседника издания, компании предстоит еще и полностью поменять подход и концепцию, чтобы повысить узнаваемость нового продукта.

«Можно, конечно, гадать на кофейной гуще, но, скорее всего, название будет связано с их глобальными планами о “метавселенной”. Недавно она [компания] объявила о создании 10 тыс. рабочих мест в странах ЕС специально для этой работы, то есть Цукерберг уже сейчас начинает готовить всех к новой реальности», — обратил внимание Зыков.

Впрочем, американских пользователей Twitter далеко идущие планы Цукерберга не впечатлили. Некоторые предположили, что таким образом владельцы пытаются отвлечь мировую общественность от серьезных проблем внутри самой компании.

«Все: Поднимают вопросы о фальшивых новостях, правах работников, платежах за медиа-контент, этике, больших технических возможностях и т.д. Тем временем Facebook: “Давайте проведем ребрендинг”», — возмутился Anth W.

«Компании делают это только тогда, когда отчаянно пытаются отвлечь людей от их основных проблем. Ничего не изменится», — убежден Sharkhand.

«Приходит ли смена имени в Facebook со сменой руководства? Если нет, то почему так много людей, затаив дыхание, говорят об этом?» — задалась вопросом Yael Eisenstat.

Столь негативные оценки, по мнению Зыкова, связаны с тем, что большая часть пользователей консервативна, поэтому им сложно будет свыкнуться не только с новым названием, но и интерфейсом.

«Когда что-то меняется перед их глазами, то чаще всего это воспринимается не очень позитивно, даже если это красиво. Поэтому в этом смысле, конечно, это не очень хорошо. Достаточно вспомнить, как несколько лет назад Facebook уже предпринимал попытку переименоваться — в России они использовали логотип по-русски — “Фейсбук”. Однако через какое-то время они убрали это название», — резюмировал специалист.

По сведениям The Verge, новое название Facebook держится в строжайшем секрете — его знают даже не все члены руководства. Предположительно, оно может быть связано с новинкой компании — сетью виртуальных офисов Horizon.

В начале октября этого года произошел крупнейший за последние 13 лет сбой: более семи часов не работали Facebook, WhatsApp, Instagram.