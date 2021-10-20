В Сети появилось видео с места взрыва в Кабуле

Взрыв произошел около здания штаба пограничной полиции в центре Кабула. Кадры с места происшествия появились в Сети. На них можно увидеть вооруженных мужчин, которые патрулируют территорию.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел на оживленном перекрестке в столичном районе Дехмазанг. В результате случившегося повреждения получили строения и автомобили. По предварительной информации, погибших нет, несколько человек ранены.

Сотрудники служб безопасности Афганистана и некоторые очевидцы придерживаются мнения, что взрыв был организован в целях «запугивания», сообщал ранее ФАН.