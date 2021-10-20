Посол Нечаев попросил не создавать препятствия российским СМИ в Германии

Москва заинтересована в том, чтобы российские СМИ в Германии при работе не сталкивались с искусственными запретами и бюрократическими препятствиями. Об этом заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

По словам дипломата, Россия рассчитывает, что ее издания и телеканалы будут «чувствовать себя комфортно» за рубежом. Он также выступил против токсичной атмосферы на немецком медийном рынке.

«Мы хотим, чтобы немцы имели свободный доступ к информации из России, к альтернативному, порой неудобному мнению. Мы за свободную и честную конкуренцию на медийном поле», — сказал Нечаев в интервью газете Berliner Zeitung.

Администрация YouTube ранее удалила немецкоязычные каналы RT DE и Der Fehlende Part. Владельцы проектов подчеркивали, что действовали добросовестно и в полном соответствии с правилами хостинга, передает телеканал «360».