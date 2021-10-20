Новый штамм коронавируса атаковал Великобританию

Великобританию атаковал новый вид коронавируса, который журналисты Financial Times (FT) называют «потомком дельта-штамма». Разновидность, получившая название AY.4.2, заразнее всех предыдущих видов COVID на 10-15%, с тревогой отмечают ученые.

Если догадки специалистов подтвердятся, новую версию «дельты» можно будет назвать самым заразным штаммом коронавируса с начала пандемии. Директор Института генетики Университетского колледжа Лондона Франсуа Баллу обратил внимание на высокие темпы распространения AY.4.2 по территории Соединенного Королевства.

«На данном этапе мы должны быть осторожны. Великобритания — единственная страна, в которой вирус так стремительно распространяется», — заявил эксперт.

В британском правительстве подчеркнули, что главными методами борьбы с коронавирусом по-прежнему остаются вакцинация и тестирование населения. При этом каждый день в Великобритании коронавирус находят примерно у 45–50 тысяч человек. За последние сутки, к примеру, в государстве стало на 48 703 зараженных больше.