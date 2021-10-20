В Японии произошло извержение одного из крупнейших вулканов в мире

В префектуре Кумамото на юго-западе Японии проснулся вулкан Асо. Об этом сообщает главное метеорологическое управление страны.

Японские власти рекомендовали местным жителям и туристам не приближаться к Асо ближе чем на два километра. Сообщений о пострадавших пока не поступало.

Отметим, что в 130 километрах от извержения располагается АЭС «Иката», однако руководство атомной станции пока не комментировало возможность приостановки работы.

Вулкан Асо является одним из самых высоких в мире. Его высота достигает 1529 м, а активность наблюдалась более 165 раз. Первое упоминание о нем датируется 552 годом н.э. Предыдущее извержение было зафиксировано в 2011 году.

Кроме того, ранее, 18 сентября, началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха, который расположен на Канарских островах. Стихия нанесла серьезный ущерб: были разрушены 589 зданий, 21 км дорог, 258 га земли и ценных банановых плантаций. В ходе спасательной операции службы эвакуировали около шести тысяч жителей, чьи дома оказались под угрозой.