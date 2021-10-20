Песков: Кремль не объявляет заранее о ротациях в правительстве

Информация о кадровых перестановках не объявляется заранее, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так официальный представитель Кремля прокомментировал сообщения в СМИ о грядущей ротации в правительстве, которая может коснуться нескольких чиновников. Подобные перестановки не анонсируются, уточнил Песков.

«Мы никогда не анонсируем», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее Песков ответил на вопрос журналистов о планах президента РФ Владимира Путина обращаться к гражданам по ситуации с пандемией коронавируса. Представитель Кремля отметил, что пока такое выступление не запланировано.