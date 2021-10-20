Агентство SANA сообщило о подрыве автобуса на минах в столице САР

Автобус взорвался на двух бомбах, которые были заложены неподалеку от Президентского моста в столице Сирии Дамаске. Об этом в своем материале сообщило информационное агентство SANA.

Согласно информации издания, мины привел в действие член террористической группировки. В результате происшествия не менее 13 военных Сирийской Арабской Республики погибли.

К месту трагедии прибыли сотрудники экстренных служб и саперы. Они обезвредили еще одно взрывное устройство, которые было расположено неподалеку от инцидента. Медики госпитализировали троих человек. Обстоятельства происшествия на данный момент уточняются.