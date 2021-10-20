Корабли времен Второй мировой войны показались из-под воды после землетрясения в Японии

Десятки фрагментов разрушенных кораблей времен Второй мировой войны выбросило на побережье острова Иводзима в результате землетрясения. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Остовы когда-то были военными кораблями японского флота. Их захватила американская армия во время битвы за Иводзиму. Все это время ржавые металлические конструкции служили волнорезами в западной части острова.

Телесеть All Nippon News показала кадры с места инцидента. На них видно, как примерно 24 корабля-призрака лежат на вулканическом пепле.

«На Иводзиме существует вероятность большого извержения», — говорится в материале.

США использовали остров в качестве военной базы для дальнейшего захвата материковой Японии. Эти территории снова стали частью Поднебесной только в 1986 году. Сейчас они закрыты для посещения гражданскими лицами, действующая армия разместила там свою базу.