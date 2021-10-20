Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Генерал ВСУ Романенко предложил оснастить армию Украины нетрадиционным оружием

Генерал ВСУ Романенко предложил оснастить армию Украины нетрадиционным оружием

Украинскую армию необходимо оснастить нетрадиционным оружием для борьбы с Россией. Такое предложение выдвинул генерал-лейтенант, экс-замглавы Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко.

Военачальник признал, что армия Российской Федерации по многим параметрам превосходит украинскую. Спасение ВСУ в том, чтобы сделать упор на новые разработки и нетрадиционные виды оружия.

«Мы не можем выставить такое количество бронетехники, боевых летательных аппаратов – вертолетов, самолетов, живой силы. У них есть ракетное вооружение, а мы свое только создаем. Не говоря о флоте и ядерном оружии», — посетовал генерал.

Украинский военачальник акцентировал внимание, что президент РФ Владимир Путин всю каденцию занимался укреплением вооруженных сил. По его словам, удельный вес современных видов оружия в России равен 65-75 процентам, а у Украины всего 15-20 процентов.