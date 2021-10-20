Генерал ВСУ Романенко предложил оснастить армию Украины нетрадиционным оружием

Украинскую армию необходимо оснастить нетрадиционным оружием для борьбы с Россией. Такое предложение выдвинул генерал-лейтенант, экс-замглавы Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко.

Военачальник признал, что армия Российской Федерации по многим параметрам превосходит украинскую. Спасение ВСУ в том, чтобы сделать упор на новые разработки и нетрадиционные виды оружия.

«Мы не можем выставить такое количество бронетехники, боевых летательных аппаратов – вертолетов, самолетов, живой силы. У них есть ракетное вооружение, а мы свое только создаем. Не говоря о флоте и ядерном оружии», — посетовал генерал.

Украинский военачальник акцентировал внимание, что президент РФ Владимир Путин всю каденцию занимался укреплением вооруженных сил. По его словам, удельный вес современных видов оружия в России равен 65-75 процентам, а у Украины всего 15-20 процентов.