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Представители Федерации работодателей Украины сообщили об энергетической катастрофе

Представители Федерации работодателей Украины сообщили об энергетической катастрофе

Показатели на энергорынке Украины достигли катастрофических значений. Об этом на своем портале заявили представители национальной Федерации работодателей.

Стоимость голубого топлива для европейских потребителей в последние несколько месяцев значительно выросла. Подорожание газа началось в августе и 6 октября побила антирекорд, достигнув отметки в 1937 долларов за тысячу кубометров. Украина не стала исключением, и в стране также разгорелся кризис энергоресурсов.

«Катастрофическая ситуация, сложившаяся на рынках энергоресурсов Украины, для защиты промышленности и экономики Украины в целом требует срочных действий власти», — указано в сообщении на портале федерации.

Представители организации отметили, что в текущем году произошел большой скачок стоимости на энергоресурсы. Вследствие этого кризиса цена на газ для предприятий Украины выросла в четыре-пять раз.