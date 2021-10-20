Новейший обнаружитель БПЛА «Атака-Шорох» успешно прошел заводские испытания

Модуль акустической разведки производства Ростеха «Атака-Шорох», позволяющий вычислить вражеские беспилотники с дальней дистанции, успешно преодолел фазу заводских испытаний. Такие данные привел представитель госкорпорации во время выставки «Интерполитех-2021».

В обнаружитель встроены сверхчувствительные микрофоны, с помощью которых с расстояния можно определить местонахождение летящего беспилотника. Во время испытаний модуль использовался в составе комплекса радиочастотного обнаружения и подавления БПЛА «Атака-DBS», а также его мобильной разновидности «Атака-Трофи».

«Модуль акустической разведки "Атака-Шорох" производства холдинга "Росэлектроника" госкорпорации Ростех успешно прошел заводские приемо-сдаточные испытания», — заявил собеседник ТАСС.

«Атака-Шорох» презентован в ходе экспозиции холдинга «Росэлектроника» Ростеха. Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2021» стартовала 19 октября в выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве и будет длиться на протяжении трех дней.