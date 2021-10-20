Генпрокуратура России начала проверку бывших немецких военных на причастность к геноциду

Бывших военнослужащих нацистской Германии проверят на причастность к пыткам и геноциду народов СССР во времена Второй мировой войны. Об этом сообщил официальный представитель генеральной прокуратуры России Андрей Иванов.

По его словам, факты преднамеренного истребления людей были выявлены в федеральных, региональных и местных архивах. Вместе с тем регистрируются случаи дачи показаний свидетелей тех событий.

«На причастность к совершению преступлений проверяются бывшие военнослужащие нацистской Германии, проживающие в других странах», — заявил представитель Генпрокуратуры в интервью РИА Новости.

Некоторые страны предоставили по запросу ведомства информацию, которая поможет провести тщательное расследование этого дела. Существуют и другие запросы, сейчас по ним осуществляется контроль исполнения, добавил Иванов.